سفير فلسطين بالأمم المتحدة: نأمل تمرير قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال رياض منصور، سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في لقاء مع الجزيرة مباشر اليوم السبت “نأمل تمرير قرار يوم الاثنين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف وقف المذابح التي يتعرض لها أهلنا في القطاع”.

وأضاف منصور “مشروع القرار الجديد ليس به إدانات وغير مسيَّس، ويركز على المهمة الرئيسية والأولى لمجلس الامن وهي وقف إطلاق النار”.

ما ملامح القرار الذي سيعرض الاثنين على مجلس الأمن بشأن غزة؟

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يجيب pic.twitter.com/gkWXxfljih — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2024

وعن أبرز ما جاء في القرار المقترح، أفاد منصور بأنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب شهر رمضان، كما يتناول جوانب أخرى خاصة بالمساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي.

وأكد أن القرار المقترح تؤيده المجموعة العربية والدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أنه إذا اعتُمد القرار لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، فإن ذلك لا يلغي المفاوضات في الدوحة والقاهرة بشأن عملية تبادل الأسرى وغيرها من القضايا التي يجري التفاوض حولها.

القرار الأمريكي “الأحادي الجانب”

وعن أسباب رفض مشروع القرار الأمريكي بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضده، أفاد منصور بأن القرار “أحادي الجانب، ولا يذكر شيئا عن الطرف المعتدي، ويعطي براءة لإسرائيل التي تشن حرب الإبادة على شعبنا”، مما أدى إلى عدد هائل من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.

وذكر منصور أن مشروع القرار الأمريكي ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن فشل القرار ورفضه يرجع إلى أن ما به من جوانب سيئة يفوق كثيرا أي خطوات إيجابية لوقف إطلاق النار.

لماذا رفضت روسيا والصين والجزائر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؟ pic.twitter.com/odu3l4Ptdy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2024

وأشار منصور إلى أن “الصين تقول دائما إنه كيفما يصوت العرب فسوف تصوت، أما روسيا فلديها غضب شديد تجاه الولايات المتحدة، وهو ما عبّر عنه المندوب الروسي في الأمم المتحدة خلال كلمته القوية أمام مجلس الأمن”.

فيتو أمريكي محتمل

وردّا على سؤال بشأن فيتو أمريكي محتمل على القرار، قال منصور “نأمل ألا يتم تعطيل المشروع، وهناك فرصة أكبر لعدم تعطيله هذه المرة”.

وأكد منصور أن “إسرائيل معزولة، وهناك غضب كبير عليها من أغلبية الدول، ومن جانب الأمين العام للأمم المتحدة وكل أجهزتها التي تعمل في المجالات الإنسانية”.

وشدد منصور على أن استمرار الحماية الأمريكية لإسرائيل يزيد من عزلة الولايات المتحدة، خاصة أن ستة وزراء خارجية عرب أكدوا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة وقف إطلاق النار.

وأضاف أن المنطق يقول إن واشنطن يجب ألا تعطل هذا المشروع، وأن تسمح بتمريره للانتقال إلى باقي النقاط التي يجري التفاوض حولها.