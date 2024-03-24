هجوم روسي واسع على أوكرانيا.. وبولندا ترفع مستوى الإنذار

شنت القوات الروسية اليوم الأحد هجمات جوية واسعة على العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى، ما دفع الجيش البولندي إلى رفع مستوى الإنذار أمام كثافة النشاط العسكري قرب حدودها.

وقال سيرغي بوبكو قائد الإدارة العسكرية في كييف إن الجيش الروسي هاجم العاصمة بواسطة صواريخ كروز أطلقت من قاذفات استراتيجية من طراز “تو-95 ام اس”. موضحا أن الهجوم أطلق من منطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا.

وكتب بوبكو عبر تلغرام إن الدفاعات الجوية الأوكرانية “أسقطت حوالي عشرة صواريخ أطلقها العدو فوق العاصمة كييف ومحيطها”، موضحا أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي وُضعت كل الأراضي الأوكرانية في حالة تأهب في غضون أسبوع. واستمر الإنذار ساعتين في العاصمة على ما أكد بوبكو.

من جهته أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخيّة ومسيّرات متفجرة في منطقة ستراي جنوب مدينة لفيف.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريي سادوفي إن “الهدف كان منشآت حيوية” مشيرا إلى تعرض المنطقة لحوالي 20 صاروخا و7 مسيّرات.

بولندا ترفع مستوى الإنذار

وتقع ستري على مسافة حوالي 50 كيلومترا من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي رفع مستوى الإنذار أمام عمليات القصف القريبة من أراضيها.

وقالت قيادة العمليات التابعة للقوات المسلّحة البولنديّة إنّها “رصدت خلال الليل نشاطا مكثّفا للطيران البعيد المدى لروسيا الاتحادية” على صلة بالهجمات في أوكرانيا.

وأضافت في بيان “كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي فُعِّلت، و قيادة القوات المسلّحة البولنديّة تتابع الوضع بشكل متواصل” مشيرة إلى “تفعيل” الطيران البولندي وطيران الناتو.

وتابعت “تم انتهاك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو روسيا الاتحادية الليلة الماضية لمدة أربعين ثانية “.

هجوم مضاد

من جهة أخرى، أكدت روسيا أنها صدت هجوما شن بواسطة عشرة صواريخ أوكرانية باتجاه مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.

وأكد حاكم المنطقة ميخائيل رجوجييف عبر تلغرام “صد جنودنا هجوما واسعا على سيفاستوبول وتفيد المعلومات الأولية عن سقوط أكثر من عشرة صواريخ”.

وأوضح لاحقا أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل مدني بعدما أصيب بشظايا صاروخ وإصابة 4 آخرين.

بالمقابل أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد، أنها أصابت سفينتَي إنزال روسيتين خلال القصف الليلي على مدينة سيفاستوبول.

وأوضح مركز الاتصالات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في بيان “نجحت القوات الأوكرانية في إصابة سفينتَي الإنزال البرمائيتين يامال وأزوف ومركز اتصالات وعدد من مواقع بنى تحتية لأسطول البحر الأسود”.

وغالبا ما يستهدف الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم بصواريخ ومسيّرات بسبب أهميتها اللوجستية للقوات الروسية التي تحتل جنوب أوكرانيا.