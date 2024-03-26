انهيار بجسر في ولاية ماريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة كبيرة به (فيديو)

اصطدمت سفينة بجسر كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية، جسر (فرانسيس سكوت كي)؛ مما أدى إلى انهياره، حسبما ذكرت هيئة النقل بولاية ماريلاند والعديد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال مسؤولون أمريكيون إن جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يبلغ طوله نحو 2.57 كيلومتر في بالتيمور بولاية ماريلاند انهار جزئيا بعد أن اصطدمت به سفينة، وإن نحو 7 أشخاص ربما يكونون تحت الماء.

وأعلنت سلطة النقل أن “جسر آي-695 انهار بسبب ارتطام سفينة”، في إشارة إلى الطريق السريع الذي يربط بين الولايات، وحضت السلطة السائقين على تجنب الطريق الواقع فوق نهر باتابسكو واعتبرته “منطقة نشطة”.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سفينة تصطدم بالجسر، وانهيار أجزاء كبيرة منه في نهر باتابسكو.

وكانت سلطة النقل بالولاية قد ذكرت في وقت سابق أن الطرق الرابطة بين الولايات أُغلقت في الاتجاهين بسبب حادثة الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

وقالت متحدثة باسم شرطة بالتيمور، إن من المرجح أن يكون أشخاص قد سقطوا في النهر، وذكرت مفتشة بالشرطة في بيان أن شرطة مدينة بالتيمور “أُبلغت في وقت مبكر من صباح اليوم، بانهيار جزئي لجسر، واحتمال أن يكون عمال في الماء عند الجسر”.

وأظهر موقع رصد السفن (مارين ترافيك) سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتحمل اسم “دالي” متوقفة تحت الجسر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووصفت إدارة الإطفاء بمدينة بالتيمور الانهيار بأنه حادث أسفر عن إصابات جماعية، وقالت إن العمال يبحثون عن سبعة أشخاص في النهر، كما ذكرت (أسوشيتد برس) أن عدة مركبات سقطت في المياه.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن وجود سفينة حاويات تحمل اسم دالي وترفع علم سنغافورة في مكان الواقعة بالقرب من الجسر.

وأظهرت البيانات أن السفينة مملوكة لشركة (غريس أوشن ليمتد) وتشغلها سينرغي مارين غروب، التي قالت إن سفينة دالي اصطدمت بأحد أعمدة الجسر، وتم تحديد هوية جميع أفراد طاقمها، ومن بينهم بحاران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات ميناء بالتيمور قد تأثرت بسبب الواقعة، وقال رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت إنه علم بالأمر وفي طريقه إلى هناك.