جيرمي كوربن: الاتجاه في بريطانيا بدأ يتغير من دعم إسرائيل إلى المطالبة بوقف الحرب (فيديو)

أكد جيرمي كوربين عضو البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال السابق، أن الموقف في بريطانيا بدأ يتغير من دعم إسرائيل إلى المطالبة بوقف الحرب على غزة.

وقال خلال مقابلة على شاشة الجزيرة مباشر، مساء أمس الاثنين، تعليقا على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام ومهمة في هذ الوقت، رغم أنه وقف إطلاق نار وقتي، ودعا إلى وقف دائم.

وفيما يخص الموقف البريطاني من الحرب على غزة، قال إن بريطانيا شهدت مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم يريدون وقفا لإطلاق النار يكون نهاية الاحتلال أيضا.

وقف مبيعات الأسلحة

وأشار إلى أنه يقوم بمجهود في هذا الصدد مشابه لما حدث في كندا، بطرح الأمر في البرلمان البريطاني لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك في رد على سؤال حول الموقف البريطاني من بيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال إنه كذلك يوجد أعضاء في البرلمان يقومون بحملة لمنع التعاون البريطاني مع إسرائيل في نقل الأسلحة إليها باستخدام مرافق بريطانية، مشيرا إلى أن جهودهم لن تتوقف حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وعن مدى تأثر الحزب الحاكم في بريطانيا بما جرى في غزة وموقفه الداعم لإسرائيل، قال إن الحكومة الحالية لا تتمتع بالشعبية الآن لهذا الموقف، وأشار إلى فوز جورج غالاوي الذي عاد إلى البرلمان البريطاني بعد موقفه الداعم لغزة.

وقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائما وممتدا حتى يكون هناك سلام حقيقي للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الشتات وفي مخيمات اللجوء، مشيرا إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما حدث في 7 أكتوبر كان نتاج مواقف إسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وعن الموقف الإسرائيلي الرافض لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، قال إن موقفهم سخيف وأحرج أصدقاء إسرائيل، مشيرا إلى أن مواقف كثير من الدول الغربية تغيرت بعد سقوط الكثير من الضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.