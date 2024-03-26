حصار وقصف.. الجيش الإسرائيلي يُخرج مستشفى الأمل بخان يونس من الخدمة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى (الأمل) بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من الخدمة بشكل تام، بعدما أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية على إخلائه، وأغلق مداخله.

وذكرت الجمعية في بيانات نشرتها اليوم الثلاثاء حول أوضاع المستشفى التابع لها، أن عملية الإجلاء شملت “27 من طاقم المستشفى و6 مرضى ومرافقة واحدة، بالإضافة إلى جثمانين لشهيدين ارتقيا داخل المستشفى”.

وقالت إن أحد الجثمانين هو جثمان المتطوع أمير أبو عيشة، وهو أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ بالمستشفى.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها أن عملية الإخلاء تمت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن أعلنت الجمعية أمس الاثنين، أن طواقم طبية وجرحى عالقون على بوابة المستشفى، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على إخلائه في وقت متأخر مساء يوم الأحد.

ويوم الأحد، اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى الأمل وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه، بحسب بيان سابق للهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع؛ مما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.