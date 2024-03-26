غزة.. 18 شهيدا بسبب الإنزال الخاطئ للمساعدات الإنسانية

استشهد 18 فلسطينيا في غزة بسبب عمليات إنزال المساعدات الإنسانية من الطائرات خطأً، بحسب ما ذكر بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وذكر البيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الساعات الماضية، استشهد 18 مواطنا مدنيا فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات خطأً، بينهم 12 مواطنًا استشهدوا غرقًا في البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، و6 نتيجة التدافع للحصول على المساعدات.

إنزال المساعدات يُشكل خطرًا فعليًّا

وأكد البيان أن عمليات إنزال المساعدات من الطائرات تُشكل خطرًا فعليًّا على حياة المواطنين الجوعى، موضحًا أنه تم تحذير الدول، وقال “لطالما حذرنا جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة”.

ووفقًا للبيان، فإن جزءا من هذه المساعدات يتم إلقاؤه في البحر، بينما يُلقى جزء آخر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُلقى جزء آخر في المناطق الخطرة، مما يعرض حياة المواطنين الجائعين لخطر شديد.

ودعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية، وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الذي يعاني من الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.

وأعرب عن استنكاره وإدانته لجرائم إغلاق المعابر، وحرب التجويع، والحصار الظالم، وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة التي وقف العالم عاجزًا عن إيقافها ووضع حد لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عديدة تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع عبر الجو.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.