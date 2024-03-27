أسامة حمدان للجزيرة مباشر: المقاومة لا تزال قوية ميدانيا وخروج قيادات حماس من غزة فكرة حمقاء (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن قرار المقاومة الفلسطينية في غزة ثابت لن يتغير، وإنها لن ترضخ لشروط وإملاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن “خروج قيادات الحركة من غزة فكرة حمقاء”.

وأضاف حمدان في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن مطالب الاحتلال بشأن صفقة التبادل غير مقبولة، وأن الرد الأخير الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية “لا يلبي الحد الأدنى وأبلغنا الوسطاء بأنها مرفوضة”.

وتابع قائلا إن سلطات الاحتلال بقيادة الائتلاف اليميني المتطرف تسعى لتحسين صورتها أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد الأزمات الأخيرة التي واجهتها، مؤكدا أن نتنياهو “لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت في وقت سابق تمسكها بمطالب وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وقالت الحركة في بيان أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها برؤيتها التي قدمتها في 14 مارس/آذار الماضي.

وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل إلى اتفاق.

وأكد القيادي في حماس أنه لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب، وأن القرار سيكون فلسطينيا أولا وأخيرا.

وقال “المقاومة لا تزال محافظة على قوتها الميدانية، والدليل هو أن الاحتلال لم يحصل على أي أسير منذ بداية الحرب، وكل محاولاته باءت بالفشل”.

وحول ما أثير من جدل بشأن اغتيال القائد الميداني في كتائب القسام مروان عيسى، أوضح حمدان أن “اغتيال قيادات الحركة لا يضعفنا بل يؤكد مرة أخرى أنها توجد في الصفوف الأمامية للقتال”.

وقال “إعلان البيت الأبيض بشأن اغتيال مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.