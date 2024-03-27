الجيش السوداني يطالب المدنيين بالابتعاد عن تجمعات الدعم السريع

طالب الجيش السوداني في، الثلاثاء، المدنيين بالابتعاد عن مناطق تجمعات قوات الدعم السريع بمختلف أنحاء البلاد.

وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن مناطق تجمعات قوات الدعم السريع تعتبر “أهدافاً عسكرية مشروعة” لضربات قواته الجوية.

وأكد الجيش السوداني “حرصه التام على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية، طبقاً للمعايير الدولية للاستهداف”، ونوه إلى أنه رصد “تعمد قوات الدعم السريع اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق تواجدها”، وفقاً للبيان.

جهود لاستئناف المفاوضات

وفي إطار تطورات الصراع في السودان، أعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو الثلاثاء عن أمله باستئناف طرفي النزاع الحوار بعد رمضان، والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.

وأفاد عضو الكونغرس السابق، الذي تم مؤخرا تعيينه مبعوثا إلى السودان بعد جولة شملت سبع دول، أن المحادثات التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل/نيسان المقبل.

واندلع القتال في أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع ملايين السودانيين إلى حافة المجاعة.