الجيش السوداني يطالب المدنيين بالابتعاد عن تجمعات الدعم السريع

طالب الجيش السوداني، الثلاثاء، المدنيين بالابتعاد عن مناطق تجمعات قوات الدعم السريع في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن مناطق تجمعات قوات الدعم السريع تُعَد “أهدافا عسكرية مشروعة” لضربات قواته الجوية.

وأكد الجيش السوداني “حرصه التام على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية، طبقا للمعايير الدولية للاستهداف”، وأشار إلى أنه رصد “تعمُّد قوات الدعم السريع اتخاذ المدنيين دروعا بشرية من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجري في جنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق وجودها”، وفقا للبيان.

جهود لاستئناف المفاوضات

وفي إطار تطورات الصراع في السودان، أعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو، الثلاثاء، عن أمله استئناف طرفي النزاع الحوار بعد رمضان، والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.

وبعد جولة شملت سبع دول، أفاد عضو الكونغرس الأمريكي السابق، الذي عُيّن مبعوثا إلى السودان، أن المحادثات التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 إبريل/نيسان المقبل.

وفي منتصف إبريل 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وأجبر الملايين على الفرار، ودفع ملايين المواطنين إلى حافة المجاعة.