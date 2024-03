انتخاب الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة رئيسا لجامعة غلاسكو

بفوز ساحق ودعم طلابي كبير، انتخب الطبيب والجراح الفلسطيني، غسان أبو ستة رئيسًا جديدًا لجامعة غلاسكو، إحدى أكبر جامعات إسكتلندا من حيث عدد الطلبة وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا.

واختير أول طبيب عربي، بعد حصوله على 4172 صوتًا بنسبة بلغت 80% من الأصوات، في سابقة تاريخية، ليتمكن بذلك من شغل منصب رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، وهو أعلى مسؤول في الهيئات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، ولطالما شغله شخصيات سياسية.

ويعد فوز غسان أبو ستة، الشاهد بلباس الطب على أكثر مجازر الاحتلال دموية في غزة “مجزرة مستشفى المعمداني”، انتصارًا وتعبيرًا عن التضامن مع القضية الفلسطينية بعد حملة تأييد واسعة له أمام أقرب منافسيه الممثلة سوزان مكابي التي حصلت على 350 صوتًا فقط.

وعارض بعض النشطاء على منصات التواصل ووسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل هذا الترشيح، من خلال مخاطبة الجامعة بضرورة العدول عن هذا القرار، وجمع تغريدات سابقة لأبو ستة يصفونها بالمسيئة ويتهمونه فيها بالتحريض ودعم الإرهاب.

وردت جامعة غلاسكو بأن ترشيح رئيس الجامعة وانتخابه يتم من قبل الطلاب المسجلين، ويخضع كل مرشح لعملية ترشيح مستقلة بموجب السلطات التي تحددها قوانين الجامعات في (إسكتلندا). مشيرة أنها التزمت بهذا التشريع والقواعد الانتخابية المنصوص عليها بموجبه، في إجراء الانتخابات الحالية.

Dr. Ghassan Abu-Sittah has been elected by the students of Glasgow University to serve as their Rector in a landslide victory in solidarity with the Palestinian people.

Thank you to all those who campaigned, supported and voted for @GhassanAbuSitt1.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇵🇸 pic.twitter.com/IYCxuWD9zu

— UofG Student Solidarity Coalition (@UofGsolidarity) March 26, 2024