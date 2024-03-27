مقتل إسرائيلي جراء قصف حزب الله كريات شمونة بعشرات الصواريخ (فيديو)

أطلق حزب الله، اليوم الأربعاء، عشرات الصواريخ على بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية، ردا على ضربات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وأسفرت عن شهداء.

وأعلنت إذاعة الجيش عن إصابتين إحداهما خطرة جراء القصف الذي استهدف كريات شمونة، في حين أعلنت (نجمة داود) عن “مقتل شاب 25 عاما داخل مصنع في كريات شمونة متأثرا بإصابة مباشرة”.

“ردا على ‏مجزرة الهبارية”

وقال حزب الله، اليوم الأربعاء، إنه قصف “مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وقيادة اللواء ‌‏769 فيها بعشرات الصواريخ، ردا على ‏المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ليلا في بلدة الهبّارية جنوبي لبنان” وأسفرت عن استشهاد 7 مسعفين وإصابة آخرين.

وذكر الحزب في بيان عبر تلغرام أن مقاتليه قصفوا عند ‏الساعة 8:00 اليوم الأربعاء (5:00 بتوقيت غرينتش) مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

وأوضح أن ذلك جاء “ردا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبّارية، وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أشهر”.

وفي بيان سابق، أدان حزب الله “العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية”، وشدد على أنه لن يمر دون رد وعقاب.

غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

وأعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية مركز إسعاف تابعا لهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وقالت جمعية الإسعاف اللبنانية إن الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لها.

ونعت جمعية الإسعاف اللبنانية التابعة للجماعة الإسلامية 7 من متطوعيها في الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وقالت الجمعية في بيان “هذا الاستهداف يمثل جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمّل الجهة المنفذة كامل المسؤولية، وندعو السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة إسرائيل”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على “مبنى عسكري في منطقة الهباربة جنوبي لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على ناشط مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية”.