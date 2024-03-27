خبراء: إسرائيل ستتعرض لعقوبات إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن

كشف خبراء في القانون الدولي أن إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب تصريحات الخبراء لصحيفة (هآرتس) العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.

عقوبات على إسرائيل

وقالت تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في مستوطنة كريات أونو (وسط) إن دولا -وليس مجلس الأمن- هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ومن بين تلك الإجراءات حسب ما ذكرت تامار، قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي، وفق الصحيفة.

وأضافت تامار أن هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها، وأشارت في هذا الصدد إلى جملة من الأمور تجعل لإسرائيل صورة لدولة لا تحترم القانون.

وأشارت إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بشأن العواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كلها مجتمعة توجد صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي.

“عزلتها في العالم ستزداد”

أما البروفيسور إلياف ليبليتش من جامعة تل أبيب، فيرى أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأوضح أن عدم الامتثال سيدفع دولا أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، ومنها على سبيل المثال وقف نقل وبيع الأسلحة إليها.

ويعتقد الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، أن الأمر برمته على الساحة الدولية مسألة سياسية، وحسب ما قال، فإنه إذا أرادت الدول ذلك فيمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار.

ومساء يوم الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء.