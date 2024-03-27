شهداء وجرحى في تصعيد لهجمات جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قصف استهدف مدينة جنين ومخيمها للاجئين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، نقلا عن وكالة رويترز.

وكان مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين قد أفاد بوصول شهيد وعدد من الجرحى إصاباتهم خطرة، جراء القصف الإسرائيلي لحارة الدمج بمخيم جنين.

وفي وقت سابق، أعلن المصدر ذاته استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما) الذي وصل إلى قسم الطوارئ مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بطلقات نافذة في الصدر والفخذ.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال قصفت حارة الدمج بمسيّرة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا نُقلوا بمركبات خاصة وسيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أفاد الشهود بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدتي برقين وقباطية قرب جنين برفقة جرافات، وشرعت في عملية تجريف البنية التحتية.

وأوضحوا أن مسلحين فلسطينيين تصدوا لهجمات الجيش الإسرائيلي في جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، وسُمع صوت انفجارات بين حين وآخر.

قتل متعمد

وبيَّن الشهود أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمعدني، ونصبت قناصتها على أسطح عدد من المباني في المدينة والمخيم.

وحسب الشهود، اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من داخل سيارة جرى اعتراضها قرب مستشفى الرازي التخصصي، قبل أن يقوم بتفجيرها. وإجمالا، اعتقل الاحتلال 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وفي بلدة قباطية جنوبي جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن 3 إصابات بالرصاص الحي، بينهم شاب وُصفت حالته بالخطرة جراء إصابته بطلقات في البطن، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحصيلة اليوم يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 453 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات، مما أسفر كذلك عن أكثر من 4750 مصاب واعتقال 7840، حسب معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​