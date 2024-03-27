متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يترك منصبه بعد أزمة بسبب تغريدة

من المتوقع أن يترك المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي منصبه في الأيام المقبلة، وذلك بعد أزمة تسببت فيها تغريدة له انتقد فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.

ويبدو أن ليفي لن يعود إلى منصبه، بعد إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب تغريدته ضد كاميرون، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية قدّمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لديفيد كاميرون، طالب فيه بزيادة دخول المساعدات إلى غزة.

People in Gaza are in desperate humanitarian need. Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza. We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need… — David Cameron (@David_Cameron) March 8, 2024

دعوة لزيادة المساعدات

وفي الثامن من الشهر الجاري، كتب كاميرون على منصة إكس “أحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة”.

ورد إيلون ليفي، الذي يعمل متحدثا باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية، على المنشور المذكور بتأكيد أن المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال ليفي في رده على كاميرون، في منشور حُذف منذ ذلك الحين على منصة إكس “آمل أن تكون على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة”، على حد قوله.

وكتب “آمل أن تكونوا على علم أيضا بأنه لا توجد قيود على دخول الغذاء أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة فائضة. اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى معبر كرم أبو سالم وسندخلها”.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الواقعة كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وإن هناك وقائع أخرى هاجم فيها ليفي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشدة، بينما أرادت إسرائيل خفض التصعيد.

وحتى الآن، لم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريح رسمي بشأن إيقاف ليفي عن العمل، كما لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية أو إيلون ليفي على هذه التطورات.