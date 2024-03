متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يترك منصبه بعد أزمة بسبب تغريدة

من المتوقع أن يترك المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي منصبه في الأيام المقبلة، وذلك بعد أزمة تسببت فيها تغريدة له انتقد فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.

ويبدو أن ليفي لن يعود إلى منصبه، بعد إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب تغريدته ضد كاميرون، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية قدّمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لديفيد كاميرون، طالب فيه بزيادة دخول المساعدات إلى غزة.

People in Gaza are in desperate humanitarian need.

Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza.

We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need…

— David Cameron (@David_Cameron) March 8, 2024