مصر.. وقفة وإفطار بالمياه والخبز أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع أهالي غزة (فيديو)

نظم صحفيون وناشطون مصريون وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الثلاثاء، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وحصار وتجويع أهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح.

كما نظم المشاركون إفطارا رمزيا بالمياه والخبز تعبيرا عن تضامنهم مع معاناة أهالي غزة الذين استقبلوا شهر رمضان الكريم وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بجرائم إسرائيل في غزة، وتعبّر عن الدعم لأهالي القطاع، مثل “يا فلسطيني يا فلسطيني.. وطنك وطني ودينك ديني” و”سامع صوت جاي من غزة.. سامع صوت كله عزة” و”الصهاينة دول أعداء.. إسرائيل هي الإرهاب”.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وصورا لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 32400 شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 74800 مصاب، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.

وأجبرت الحرب الإسرائيلية نحو 1.5 مليون شخص على النزوح من منازلهم إلى رفح جنوبي القطاع، حيث يتكدسون في مخيمات الإيواء مع نقص شديد في الغذاء والمياه والدواء.