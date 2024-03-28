شاهد: لحظة إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية وإصابة 3

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت “نجمة داود الحمراء” عبر منصة إكس، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على حافلة بالقرب من بلدة العوجا في الضفة الغربية. وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرين في حالة طفيفة.

בשעה 07:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע, על ירי לעבר 2 כלי רכב בכביש 90 סמוך לעוג'ה. צוותי מד"א מפנים לבי"ח הדסה הה"צ 3, פצועים בהם: גבר כבן 30 במצב בינוני עד קשה עם פצעי ירי בגפיים, גבר בן 21 במצב קל עם פצע ירי בגפיים ונער כבן 13 קל עם פציעות מרסיסי זכוכית בפנים. — מגן דוד אדום (@mda_israel) March 28, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “مسلحًا فلسطينيًا أطلق النار نحو حافلة بالقرب من بلدة العوجا، وإن قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة”.

وعقب الهجوم أغلق جيش الاحتلال جميع مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة، وشرع بعملية تمشيط واسعة للمكان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم، في مدينة جنين ومخيمها، فيما أكد الجيش الاسرائيلي قتلهم بمسيّرات حربية واعتقال آخرين.

ويأتي ذلك في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.