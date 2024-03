“يتمنون الموت”.. هكذا وصفت اليونيسيف أحلام أطفال غزة بكابوس الحرب

وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، النوم في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي ليلًا، بأنه كالنوم في تابوت.

ودعا جيمس إلدر في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، لكنه أعرب عن تحطم الآمل في تحقيق ذلك، مع استمرار القصف الإسرائيلي، واستهداف الناس وهم في فرش النوم.

Where is the ceasefire for children?? Enough, please, enough. pic.twitter.com/2zdpiTrzCD

وخلال مقطع مصور له منشور على منصة إكس، وقف إلدر بغرفة للعناية المركزة وبجواره طفل غزّي لم يتجاوز السابعة من عمره في حالة حرجة، معربًا عن حزنه الشديد لما يعانيه أطفال القطاع من أهوال القتل والجوع، مناشدًا بضرورة وقف إطلاق النار فورا.

واستدرك مستنكرًا فقدانهم الأمل أو حتى الرغبة في الحياة، بالقول: “أطفال غزة يأملون كل يوم أن يقتلوا لإنهاء الكابوس”.

وضرب المسؤول الأممي مثلًا لتحطّم أحلام براعم القطاع على أعتاب القصف الإسرائيلي، بالحالة الخطيرة للطفل محمد الذي يصارع الموت على فراش العناية المركزة.

وتحدّت إسرائيل قرار مجلس الأمن الأخير منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس، وواصلت حربها التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

Over 1.1M people in #Gaza face an extreme level of food insecurity. There is no alternative to the large-scale delivery of aid by land to have enough aid to save lives, esp. in the north. Nevertheless, access impediments persist & time is running out. https://t.co/rvAcqVbjNp pic.twitter.com/3LsDHMNuFb

