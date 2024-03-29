بينهم عسكريون ومدنيون.. عشرات القتلى والجرحى بغارة إسرائيلية على شمالي سوريا (فيديو)

أفاد مصدران أمنيان بأن 38 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، جراء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم مدينة حلب بشمال سوريا.

ووفقًا لرويترز، نقلًا عن المصدرين ذاتهما، فقد سقط من بين القتلى 5 أعضاء من حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على عدة نقاط في ريف حلب.

وأضافت في بيان أن الهجوم الإسرائيلي تزامن مع هجوم مماثل بطائرة مسيّرة، نفذته “تنظيمات إرهابية” من إدلب وريف حلب الغربي، على “تجمعات مدنية في مدينة حلب ومحيطها”.

ولم تذكر الوزارة عددا محددا من القتلى أو ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة، كما أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وأظهر مقطع متداول، بثته الجزيرة مباشر، انفجارات هائلة وتصاعد أعمدة النيران في سماء حلب، تبعه تطاير كثيف للشظايا، ويعتقد على نطاق واسع أن ذلك ناجم عن استهداف مستودع للأسلحة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد نقلت عن مصدر عسكري سوري، أن إسرائيل استهدفت مساء أمس الخميس، منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة دمشق؛ مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين يتبعون لحزب الله اللبناني.

تصعيد غير مسبوق

ومنذ بدء الحرب على غزة، وإسرائيل تصعّد ضرباتها على ما تقول إنه قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات مثل هذه الهجمات في سوريا حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد بعد اندلاع الثورة عام 2011.

ويسيطر حاليا مقاتلون متحالفون مع إيران، بما في ذلك حزب الله، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وفي عدة مناطق حول العاصمة.