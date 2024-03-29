“وقفة صيام”.. أكاديمية هولندية تضرب عن الطعام أياما تضامنا مع جياع غزة

واصلت البروفيسورة الهولندية “ثيا هيلهورست” الإضراب عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر البرلمان الهولندي، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية وسياسة التجويع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

الأكاديمية في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في المعهد الدولي للبحوث الاجتماعية بجامعة إيراسموس، بدأت إضرابها يوم الاثنين، تحت شعار “وقفة صيام من أجل غزة” مدة 5 أيام.

وقالت: “توقفت عن الأكل من يوم الاثنين الماضي إلى يوم الجمعة لرفع مستوى الوعي حول الجوع في غزة”.

وفي حديثها للأناضول، قالت هيلهورست: “حياتي كانت تسير بشكل طبيعي، ولكن أصبح من الصعوبة بمكان السكوت عما يجري، فخطر ببالي القيام بالإضراب عن الطعام من أجل غزة”.

وقررت هيلهورست أن تنفذ إضرابها عن الطعام أمام البرلمان في مدينة لاهاي، للفت الانتباه إلى الانتهاكات بحق أهل غزة، متهمة إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن المجاعة، والوفيات المرتبطة بسياسة التجويع في غزة.

وتابعت: “في الواقع، لقد بدأت هذا العمل بمفردي، لكني تلقيت الكثير من الدعم من زملائي منذ البداية، ويأتي بعض الناس للتضامن معي، إنه عمل سلمي، يجذب الأشخاص الذين تلهمهم هذه الفكرة لأننا جميعًا نشعر بالعجز”.

وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل بسبب استقبال الحكومة الهولندية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في البلاد في مثل هذه الظروف.

وقالت: “إسرائيل راغبة في المضي قدمًا بعمليتها العسكرية، غير آبهة بمصير مليوني شخص جائعين، في سبيل ضرب حماس، لكن هذا يتعارض مع قوانين الحرب”.