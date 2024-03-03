تحذير أممي: سوء التغذية يهدد حياة مئات الأطفال في السودان

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الأحد، من تعرض مئات الآلاف من أطفال السودان لخطر سوء التغذية، الذي يهدد حياتهم.

وقالت “اليونيسف” في منشور، على حسابها في منصة “إكس” إن “السلام أكثر ما يحتاج إليه أطفال السودان الآن”.

يتعرض مئات الآلاف من الأطفال لخطر سوء التغذية الذي يهدد حياتهم في السودان. تقدم اليونيسف وشركاؤها حزم التغذية والصحة المنقذة لحياة الأطفال والنساء الحوامل ومقدمي الرعاية. أكثر ما يحتاج الأطفال إليه الآن هو السلام.#اليونيسف #السودان pic.twitter.com/W8FDidzOvr — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) March 3, 2024

وأشارت إلى أنها تُقدم بالتعاون مع شركائها حزم التغذية والصحة المنقذة لحياة الأطفال والنساء الحوامل.

وتوفر المنظمة الأممية للسودان أغذية علاجية جاهزة للاستخدام، وهي مواد غذائية تعالج الهزال الشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وكانت الأمم المتحدة كشفت في وقت سابق عن مواجهة نحو 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان من الجوع الحاد منهم 4.9 ملايين في مستويات الطوارئ، فضلًا عن احتياج نحو 25 مليون شخص للمساعدة والدعم الإنساني، منهم أكثر من 14 مليون طفل.

وتعصف بالسودان أزمة إنسانية كبيرة جراء الحرب التي اندلعت فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي.