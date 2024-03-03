تقرير جديد يكشف معاناة جنود جيش الاحتلال مع النوم والغذاء في غزة

كشف تقرير إسرائيلي جديد حجم المعاناة التي يعيشها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد 5 أشهر من بدء الحرب.

وأوضح موقع “واللا” الإسرائيلي أن أفرادا من جيش الاحتلال في قطاع غزة يُنقلون بين الحين والآخر بسبب أزمة الغذاء وأماكن النوم.

وتابع التقرير “كثيرون منهم لا يتحملون الضائقة النفسية ويتركون الجيش”.

وذكر التقرير أن الأفراد المكلفين بقيادة الجرافات والآليات كانوا يعملون دون مشكلات تُذكر في بداية المعركة البرية، لكن بعد نحو 5 أشهر تم فصلهم لأسباب منها العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها المقاومة.

وكانت تقارير صحفية غربية قد وقفت كثيرا عند الوضع الصعب الذي يواجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحدثت عن الأزمات النفسية العنيفة التي أصابت العديد من الجنود لا سيما بعد عجز جيش الاحتلال عن توفير متطلبات الحياة الأساسية لهم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن، أول أمس الجمعة، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية.

واستدعى جيش الاحتلال 300 ألف إسرائيلي تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عاما للقتال في غزة، وهو أكبر مواجهة عسكرية لإسرائيل منذ نصف قرن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد خفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لكل من الرجال والنساء، ومدة الخدمة السنوية لجنود الاحتياط على مدى العقدين الماضيين.

وتدرس إسرائيل الآن العودة إلى نموذج الخدمة لمدة ثلاث سنوات للرجال ونحو عامين للنساء بين 18 و21 عاما. وسيُطلب من جنود الاحتياط في الوحدات القتالية أيضا تعبئة ما يصل إلى 40 يوما سنويا بدءا من عام 2025.