جيروزاليم بوست: هذه تكتيكات واستراتيجية الحرب مع حزب الله

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن استهداف جيش الاحتلال ثلاثة قياديين في حزب الله الأسبوع الماضي في معقل الحزب ببعلبك يمثل تصعيدًا كبيرًا في “الحرب المحدودة” الجارية الآن بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية وتجاهل من قبل إسرائيل لـ”قواعد الاشتباك السابقة”.

وقالت الصحيفة إن هذا التصعيد تم بإيعاز من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي طالب قواته بتكثيف العمليات العسكرية وتوجيه ضربات متتالية للحزب لأنه “لا يثق كثيراً في فرص نجاح الجهود الدبلوماسية الغربية لتنظيم الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وأضافت أن تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي تشير إلى أنه يدرك خطورة الوضع الاستراتيجي الذي سمحت إسرائيل بظهوره على حدودها الشمالية، ويريد البدء في اتخاذ إجراء حاسم ليس لضرب المقاومة، بل لتغيير الوضع القائم بشكل كبير، على حد وصف الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أن حزب الله تفاجأ باستعدادات إسرائيل للعمل خارج قواعد الاشتباك السابقة وأنه دفع ثمن دخوله في المعركة ضد إسرائيل، على حد وصفها

وتابعت الصحيفة “من المهم أن ندرك أن أداء القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية جيد حتى الآن في الاشتباك التكتيكي مع حزب الله، إلا أنه على المستوى الاستراتيجي لم يقدم النتائج المطلوبة”.

وقالت إن الصورة العامة للوضع العسكري في المنطقة يوضح أن إسرائيل تقاتل على الجبهتين الجنوبية والشمالية ضد أعضاء تحالف واحد، مضيفة أن الإنجازات التكتيكية في الشمال تبدو أكثر تواضعاً.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن “إيران التي تعد اللاعب الأبرز في الجبهتين الشمالية والجنوبية، نجحت في تحويل الانتباه عن جهودها النووية وعدم الاستقرار الداخلي”.

ونقلت الصحيفة عن العميد عيران أورتال، القائد السابق لمركز دادو للدراسات العسكرية التابع للجيش الإسرائيلي: “ليس لدى إسرائيل ثقل عسكري بعيداً عن حدودنا الداخلية، لكن الإيرانيين لديهم وزن عسكري كبير هنا. ونحن لم نتكيف بعد مع هذا المعطى”.

وأضاف العميد الإسرائيلي “أسمع كبار الضباط يتحدثون عنا كقوة إقليمية، وهذا أمر خطير لأن التفكير في أننا قوة يعني بأنه بإمكانك تنفيذ عمليات استنزاف إلى الأبد، لكن في الواقع الإيرانيون هم من يحققون الاستنزاف ضدنا”.

وأوضحت الصحيفة أن “الأبعاد الحالية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول تمضي باتجاه تجاوز النموذج السابق لقواعد حرب الاشتباك والتحول لتوجيه ضربات حقيقية، وحتى قاتلة، لجيوش المقاومة المدعومة من إيران والتي بنوا أنفسهم على الحدود خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه “يجب انتظار ما ستقدم عليه الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة ومدى نجاح الضغوط الدبلوماسية والسياسية في منع أي تحول نوعي للحرب على هذه الجبهة”.