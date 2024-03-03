شاب يتسلق لوحة إعلانية ضخمة في الإسكندرية.. شاهد ماذا فعل

بث ناشطون مصريون مقطع فيديو، أول أمس الجمعة، يُظهر تلويح شاب بعلم فلسطين من أعلى لوحة إعلانية ضخمة في شارع أبو قير بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وأظهرت لقطة، نشرها مدونون على حساباتهم بموقع فيسبوك، لحظة سجود الشاب على العلم الفلسطيني قبيل دعائه، بينما تجمّع عشرات المواطنين أسفل اللوحة وهم في حالة ترقب.

وحضر عدد من أفراد الشرطة إلى المنطقة، في حين حاول عدد من رجال الدفاع المدني إنزال الشاب بواسطة رافعة، وفق ما أظهره المقطع المتداول.

وارتفعت حصيلة عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدا و71533 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.