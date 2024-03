عقب أول زيارة أممية.. ماذا رأت الصحة العالمية في أكبر مجمع طبي بقطاع غزة؟

وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة بأنه “يفوق الكلمات”، مجددا دعوته إلى ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت في تغريدة على منصة إكس إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة، حيث لا يزال أكثر من 240 مريضا يتلقون فيه العلاج رغم محدودية الخدمات بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.

وأشار غيبريسوس إلى أنهم قدموا العلاج لنحو 50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا، فضلا عن تمكنهم من إيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.

ومضى مغردا “التقارير التي أفادت بقصف خيام النازحين في رفح، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا من بينهم اثنان من العاملين في مجال الصحة وإصابة 50 بينهم أطفال، هي أنباء شائنة ويعجز اللسان عن وصفها”.

Reports that tents sheltering displaced people in Rafah were bombed – reportedly killing 11 people and injuring 50, including children – are outrageous and unspeakable.

Among those killed are two health workers.

Health workers and civilians are #NotATarget, and must be…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2024