عقب أول زيارة أممية.. ماذا رأت الصحة العالمية في أكبر مجمع طبي بقطاع غزة؟

وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة بأنه “يفوق الكلمات”، مجددا دعوته إلى ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت في تغريدة على منصة إكس إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة، حيث لا يزال أكثر من 240 مريضا يتلقون فيه العلاج رغم محدودية الخدمات بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.

وأشار غيبريسوس إلى أنهم قدموا العلاج لنحو 50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا، فضلا عن تمكنهم من إيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.

ومضى مغردا “التقارير التي أفادت بقصف خيام النازحين في رفح، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا من بينهم اثنان من العاملين في مجال الصحة وإصابة 50 بينهم أطفال، هي أنباء شائنة ويعجز اللسان عن وصفها”.

Reports that tents sheltering displaced people in Rafah were bombed – reportedly killing 11 people and injuring 50, including children – are outrageous and unspeakable. Among those killed are two health workers. Health workers and civilians are #NotATarget, and must be… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2024

أول زيارة أممية

وجاءت تصريحات المسؤول الدولي بعد أن تمكن فريق من منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف” من زيارة مستشفى الشفاء، ونقلوا معهم أدوية ولقاحات ووقودا للمساعدة من أجل ضمان استمرار عمل المستشفى، وفق ما ذكر عاملون في مجال الإغاثة من الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي زار كذلك المجمع الطبي، التقى الفريق الأممي أشخاصا من الذين أصيبوا في مجزرة شارع الرشيد الخميس الماضي خلال السعي للحصول على المساعدات، لافتا إلى أن المستشفى استقبل جثث 70 شخصا من بين 112 لقوا حتفهم في الحادث، وأكثر من 700 مصاب بينهم نحو 200 شخص لا يزالون يتلقون العلاج فيه.

ويشهد مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة حالات يومية لوفاة رضع وأطفال، نتيجة النقص الحاد في التغذية بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء الحرب، ويروي الأطباء قصصا مؤلمة لحالات يستقبلها المستشفى يوميا لأطفال يعانون هبوطا في السكر وجفافا شديدا بسبب قلة الطعام وسوء التغذية.