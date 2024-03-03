الأخبار|قطاع غزة

مسؤول أممي يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

سكان غزة معرضون بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء
سكان غزة معرضون بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء (رويترز)
3/3/2024-|آخر تحديث: 4/3/202412:21 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، إن “إسرائيل دأبت على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، لافتًا إلى أن المجاعة ربما قد بدأت تحدث الآن بالفعل.

وأضاف المسؤول الأممي في منشوره، أن “الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار”، مشددًا على أن السبيل الوحيد لحدوث ذلك هو بفرض عقوبات على إسرائيل.

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وفي تصريحات سابقة، ذكر فخري أن الأزمة في قطاع غزة غير مسبوقة على مستوى العالم، وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وحمل حلفاءها المسؤولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى عرقلة قوافل المساعدات، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، مبديًا إحباطه من المنظومة الدولية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أكد حدوث وفيات بسبب الجوع، ودعا إلى تدخل دولي عاجل.

وبينما تتصاعد التحذيرات داخليًا وخارجيًا من تفشي المجاعة بشكل أكبر في القطاع المحاصر، تواصل إسرائيل حربها عليه لليوم 148 على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر