مسؤول أممي يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، إن “إسرائيل دأبت على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، لافتًا إلى أن المجاعة ربما قد بدأت تحدث الآن بالفعل.

وأضاف المسؤول الأممي في منشوره، أن “الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار”، مشددًا على أن السبيل الوحيد لحدوث ذلك هو بفرض عقوبات على إسرائيل.

Israel has been intentionally starving the Palestinian people in Gaza since October 8. Now famine may very well be already occurring. The only way to end/prevent this famine is an immediate ceasefire. And the only way to get a ceasefire is to sanction Israel. https://t.co/MXchFFWYkh

— Michael Fakhri (@MichaelFakhri) March 3, 2024