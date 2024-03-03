مسؤول سابق بالأونروا: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس (فيديو)

قال كريس غونيس، المتحدث السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن اعترافات جيش الاحتلال المتكررة بمقتل عدد من جنوده في المعارك المختلفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تؤكد أن إسرائيل لا يمكنها الانتصار عسكريا في هذه الحرب.

وأضاف غونيس في لقاء مع الجزيرة أمس السبت “حماس حركة سياسية، ولا يمكن قصف الأفكار السياسية، ويجب أن يكون هناك حل متفاوض عليه ليس فقط بالنسبة لهذه الأزمة الطارئة ولكن للقضية الفلسطينية بشكل عام”.

وشدد المسؤول السابق في الأونروا على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الحرب على غزة يعني فقدانها مزيدا من الجنود، مضيفا أن إسرائيل تتعرض لصدمات متتالية جراء الفقدان المتواصل لجنودها.

وقال إن معضلة القيادة الإسرائيلية الحالية بزعامة اليمين المتطرف أنها لا تتحلى بالرؤية السياسية الواقعية، ولا تريد العمل مع الشركاء الفلسطينيين من أجل إحلال السلام وحل هذه الأزمة عبر المفاوضات والحلول السياسية.

ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ 149 يوما، خلّف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن تدمير البنى التحتية في عموم القطاع المحاصر، وتسبب الحصار المطبق في مجاعة إنسانية ولا سيما شمالي القطاع.