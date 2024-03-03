“مقاومون من قلب الأنفاق”.. جماهير الوداد المغربي تشعل المدرجات مجددا تضامنا مع غزة (شاهد)

تحولت مدرجات الملعب الكبير في مراكش إلى مهرجان تضامن مع غزة المحاصَرة

يواصل جمهور “الوداد” المغربي تضامنه مع فلسطين في ظل حرب غير مسبوقة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول خلّفت أكثر من مئة ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء.

وتحولت مدرجات الملعب الكبير في مراكش إلى مهرجان تضامن مع غزة المحاصَرة، وذلك خلال مباراة الوداد المغربي ضد أسيك ميموزا الإيفواري في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت والذي انتهى بفوز الوداد لكن ذلك لم يكن كافيًا لمروره إلى دور الثمانية ليجد نفسه خارج الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ العام 2016.

“مقاومون من قلب الأنفاق”

وقبل انطلاق المباراة، رفع مشجعو الفريق المغربي لافتة ضخمة تحمل صورة لمقاوم ملثّم يرتدي الكوفية وخلفه علم فلسطين، ومكتوب عليها “مقاومون من قلب الأنفاق يقدمون ملاحم أمام عالم مليء بالنفاق”، كما رفع المشجعون أعلام فلسطين ورددوا أهازيج وهتافات تضامن مع غزة.

وكثيرا ما عبّرت جماهير الوداد عن دعمها لفلسطين في العديد من المباريات، وحظيت مواقفهم بإشادات واسعة. وتعد الجماهير المغربية من أكثر الجماهير العربية تفاعلًا مع القضية الفلسطينية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، هزت جماهير الوداد جنبات ملعب البشير بهتافات لفلسطين ولافتة كبيرة تحتفي بمراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح خلال مباراة فريقها مع المغرب الفاسي في الدوري المغربي لكرة القدم.

ورفعت الجماهير لافتة كبيرة حملت رسما يجسد الزميل وائل الدحدوح أمام كفن كتب عليه اسم ابنه الزميل الشهيد حمزة الدحدوح مع عبارة ” بعائلته يفدي الوطن.. ولا عزاء لمن خان”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أشعلت جماهير الوداد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بهتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة لفلسطين، وذلك على هامش لقاء استضاف فيه نادي الوداد البيضاوي نادي مولودية وجدة. وقبلها بعام تكررت الهتافات بقوة في نفس الملعب وملأ العلم الفلسطيني المدرجات خلال إحدى المباريات.

وفي كأس العالم “قطر 2022″، أشعل مشجعون مغاربة المترو بهتافات حماسية لفلسطين أثناء توجههم إلى مباراة منتخبهم مع إسبانيا، كما رفع المشجعون علم فلسطين بجانب العلم المغربي وهتفوا “القدس لفلسطين” وأنشدوا أهازيج قوية.