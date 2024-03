من بينها صحيفة إسرائيلية.. 36 مؤسسة إعلامية تدعو إلى حماية الصحفيين في غزة

وقعت أكثر من 30 مؤسسة إعلامية رسالة مفتوحة، تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في قطاع غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.

ومن بين المؤسسات التي وقعت الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين، وكالات الأنباء العالمية “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” و”رويترز”، إضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها صحيفة “نيويورك تايمز” و”بي بي سي نيوز” وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وأكدت هآرتس أنها من بين 36 مؤسسة صحفية عالمية شاركت في توقيع هذه الرسالة.

Senior members of 36 global news outlets, including Haaretz, issued an open letter on Friday affirming their support for Palestinian journalists in Gaza, 89 of whom have been killed in the war since October 7https://t.co/IcnBpLfd7k

