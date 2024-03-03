الأخبار|قطاع غزة

من بينها صحيفة إسرائيلية.. 36 مؤسسة إعلامية تدعو إلى حماية الصحفيين في غزة

عشرات الشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
عشرات الشهداء بصفوف الصحفيين في غزة (رويترز)
3/3/2024

وقعت أكثر من 30 مؤسسة إعلامية رسالة مفتوحة، تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في قطاع غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.

ومن بين المؤسسات التي وقعت الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين، وكالات الأنباء العالمية “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” و”رويترز”، إضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها صحيفة “نيويورك تايمز” و”بي بي سي نيوز” وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

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وأكدت هآرتس أنها من بين 36 مؤسسة صحفية عالمية شاركت في توقيع هذه الرسالة.

وجاء في الرسالة “منذ نحو خمسة أشهر، ظل الصحفيون والعاملون بمجال الإعلام في غزة -وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني- يعملون في ظروف غير مسبوقة”.

وأشارت الرسالة إلى أن ما لا يقل عن 89 صحفيا وعاملا بمجال الإعلام في غزة قُتلوا خلال الحرب، وفق أرقام لجنة حماية الصحفيين.

وحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء بين الصحفيين 132 حتى نهاية فبراير/شباط المنقضي.

الصحفيون مدنيون يجب حمايتهم

وورد في الرسالة التي وقعها أيضا اتحاد المذيعين الدوليين والرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار “الصحفيون مدنيون، ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الصحفيين لأنهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي”.

وأضافت “يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية”.

المصدر : تويتر + وكالات