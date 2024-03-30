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استشهاد فتى وإصابة شابين إثر اقتحام الاحتلال بلدة قباطية (فيديو)

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30/3/2024

استشهد فتى فلسطيني وأصيب شابان، أحدهما بجروح خطرة في بلدة قباطية جنوب جنين، عند اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، البلدة فجر اليوم السبت.

وأفاد مصدر طبي الجزيرة مباشر، باستشهاد فتى، وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطرة بالرصاص في الرأس، عند اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

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شهيد وإصابة خطرة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الفتى معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) وإصابة شاب بجروح خطيرة.

وقال مدير مستشفى الرازي إن الفتى معتصم نبيل أبو عابد استشهد وأصيب شاب آخر بجروح خطرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى المستشفى فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق منها وتمركزت في أحد الأحياء، حيث اقتحم جنود الاحتلال عددا من المنازل، ونشروا القناصة في بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.

وقالت المصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استبق عملية الاقتحام، بتسلل قوات خاصة، بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى قباطية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطرة، واعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله.

كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل واحتجزوا سيارات الإسعاف ومنعوها من دخول البلدة لنقل المصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر