استشهاد فتى وإصابة شابين إثر اقتحام الاحتلال بلدة قباطية (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني وأصيب شابان، أحدهما بجروح خطرة في بلدة قباطية جنوب جنين، عند اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، البلدة فجر اليوم السبت.

وأفاد مصدر طبي الجزيرة مباشر، باستشهاد فتى، وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطرة بالرصاص في الرأس، عند اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

شهيد وإصابة خطرة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الفتى معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) وإصابة شاب بجروح خطيرة.

وقال مدير مستشفى الرازي إن الفتى معتصم نبيل أبو عابد استشهد وأصيب شاب آخر بجروح خطرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى المستشفى فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

جانب من تشييع الشهيد الفتى معتصم نبيل أبو عابد ببلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/xqxlkMhX39 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 30, 2024

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق منها وتمركزت في أحد الأحياء، حيث اقتحم جنود الاحتلال عددا من المنازل، ونشروا القناصة في بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.

وقالت المصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استبق عملية الاقتحام، بتسلل قوات خاصة، بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى قباطية.

💢فيديو من داخل مستشفى الرازي بجنين، بعد الإعلان عن استــشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد برصاص الاحتلال في بلدة قباطية. pic.twitter.com/8kvNHX64gA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2024

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطرة، واعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله.

كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل واحتجزوا سيارات الإسعاف ومنعوها من دخول البلدة لنقل المصابين.