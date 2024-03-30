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الصحة العالمية: حاجة ماسّة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة

سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء الذي داهمته قوات الاحتلال وتواصل حصاره (رويترز)
30/3/2024

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، ومنها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية، وإنه توجد 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء قطاع غزة.

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وأشار إلى أنه تمت حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، هم 2198 جريحا و1215 مريضا.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعين إجلاؤهم، وحثّ إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، وقال “كل لحظة مهمة”.

إجلاء طفل مريض

وفي هذا السياق، نشر المسؤول الأممي صورا لعملية إجلاء طفل من مستشفى كمال عدوان بشمال غزة. وقال عن الفريق الذي قام بالمهمة “فريق الطوارئ الطبي الأول في شمال غزة يضم طبيب جراحة عامة وطبيب طوارئ وجراح عظام وطبيب تخدير”.

وقال “المريض الذي تم إجلاؤه يبلغ من العمر 12 عامًا وهو مصاب بالتليف الكيسي وفي الأيام القليلة القادمة سيتم نقله إلى الخارج لمزيد من العلاج”.

وأشار إلى أن المستشفى يخدم 120 مريضًا في الوقت الحالي، ويعالج نحو 700 مريض يوميًّا، بينهم المحالون من المستشفى الأهلي، مؤكدا أن الضغط على العاملين الصحيين الذين يعملون بدون تخفيف أمر لا يمكن تصوره.

ودعا إلى حماية المستشفيات، وقال “يجب حماية المستشفيات، ويجب السماح لشركاء المساعدة الإنسانية بالوصول الآمن والمستدام لتقديم المعونة الصحية والغذاء والوقود والدعم في إعادة المرافق إلى كامل طاقتها، وقال “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

المصدر : الجزيرة مباشر