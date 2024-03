الصحة العالمية: حاجة ماسّة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، ومنها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية، وإنه توجد 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء قطاع غزة.

With only 10 hospitals minimally functional across the whole of #Gaza, thousands of patients continue to be deprived of health care.

Around 9,000 patients urgently need to be evacuated abroad for lifesaving health services, including treatment for cancer, injuries from…

