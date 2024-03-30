الصحة العالمية: حاجة ماسّة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض إلى خارج غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، ومنها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية، وإنه توجد 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء قطاع غزة.

With only 10 hospitals minimally functional across the whole of #Gaza, thousands of patients continue to be deprived of health care. Around 9,000 patients urgently need to be evacuated abroad for lifesaving health services, including treatment for cancer, injuries from… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2024

وأشار إلى أنه تمت حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، هم 2198 جريحا و1215 مريضا.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعين إجلاؤهم، وحثّ إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، وقال “كل لحظة مهمة”.

إجلاء طفل مريض

وفي هذا السياق، نشر المسؤول الأممي صورا لعملية إجلاء طفل من مستشفى كمال عدوان بشمال غزة. وقال عن الفريق الذي قام بالمهمة “فريق الطوارئ الطبي الأول في شمال غزة يضم طبيب جراحة عامة وطبيب طوارئ وجراح عظام وطبيب تخدير”.

وقال “المريض الذي تم إجلاؤه يبلغ من العمر 12 عامًا وهو مصاب بالتليف الكيسي وفي الأيام القليلة القادمة سيتم نقله إلى الخارج لمزيد من العلاج”.

Everyone deserves to be safe. Every mother in Gaza.

Every child in Gaza.

Every grandparent in Gaza.

Every patient in Gaza

Every health worker in Gaza.

Every vulnerable person in Gaza.#CeasefireNOW pic.twitter.com/RWmNeJIEEi — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 29, 2024

وأشار إلى أن المستشفى يخدم 120 مريضًا في الوقت الحالي، ويعالج نحو 700 مريض يوميًّا، بينهم المحالون من المستشفى الأهلي، مؤكدا أن الضغط على العاملين الصحيين الذين يعملون بدون تخفيف أمر لا يمكن تصوره.

ودعا إلى حماية المستشفيات، وقال “يجب حماية المستشفيات، ويجب السماح لشركاء المساعدة الإنسانية بالوصول الآمن والمستدام لتقديم المعونة الصحية والغذاء والوقود والدعم في إعادة المرافق إلى كامل طاقتها، وقال “أوقفوا إطلاق النار الآن”.