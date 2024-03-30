جيش الاحتلال يعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة

نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل فلسطينيَّين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو يوثق الجريمة.

وأضاف الجيش في بيان أن “الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة بطريقة مريبة”، وأنه “تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكون بحوزتهما متفجرات”.

Only CNN would publish this gruesome story about Israel on Good Friday. Now you know where CNN stands with Israel and God.

Israel admits killing 2 Palestinians and then burying them with a bulldozer after shocking video surfaceshttps://t.co/Z9XWE61BMn — Ellsworth Green (@GreenEllsworth) March 30, 2024

وكانت الجزيرة قد عرضت، الأربعاء، مقطعا مصورا يُظهر إعدام جنود إسرائيليين مدنيَّين فلسطينيَّين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة.

ويبدأ المقطع بمشاهد لشابين فلسطينيين أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة، سالكين شارع الرشيد غربي القطاع، قبل أن تظهر في الصورة قوات من الجيش الإسرائيلي متمركزة في طريقهما قرب دوار النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

وأمام هذا الموقف الصعب، يقرر أحد الشابين الفلسطينيين التقدم باتجاه القوة الإسرائيلية رافعًا راية استسلام بيضاء، فيُعطى الأمان ليتقدم أكثر، في حين يحاول الشاب الآخر الهرب من حيث أتى، رافعًا كذلك راية بيضاء.

وما هي إلا لحظات حتى يختفي الشاب الأول من المشهد، دون معرفة مصيره. لكن المشهد لم يكتمل بعد؛ إذ يظهر الجنود الإسرائيليون، وهم يلاحقون عبر عربة “النمر” المدرعة، الشاب العائد الذي ظل يُلوح لهم براية بيضاء صغيرة، لم تمنعهم من إطلاق النار عليه.

وبعد ذلك تظهر في المكان جرافة للجيش الإسرائيلي، وهي تدفع جثتي الشابين، باتجاه حفرة وتدفنهما بالرمال والقمامة المنتشرة في المكان.

أعدموهم ثم دفنوهم.. مشاهد حصرية صادمة لإعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع #غزة ودفنهم شابين فلسطينيين بعد قتلهما pic.twitter.com/9REKxQcaWi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2024

وكشفت وسائل إعلام في الفترة الأخيرة مقاطع مصورة توثق مجازر وعمليات إعدام نفذها جنود إسرائيليين بحق مدنيين فلسطينيين عزل في غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.