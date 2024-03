جيش الاحتلال يعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة

نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل فلسطينيَّين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو يوثق الجريمة.

وأضاف الجيش في بيان أن “الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة بطريقة مريبة”، وأنه “تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكون بحوزتهما متفجرات”.

Only CNN would publish this gruesome story about Israel on Good Friday. Now you know where CNN stands with Israel and God.

Israel admits killing 2 Palestinians and then burying them with a bulldozer after shocking video surfaceshttps://t.co/Z9XWE61BMn

