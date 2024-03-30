تقرير: إسرائيل تدفع نحو قوة دولية في غزة تتضمن جنودا من 3 دول عربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن إسرائيل تدفع نحو السماح لقوات من 3 جيوش عربية من دول الشرق الأوسط بالخدمة في قطاع غزة ضمن مهمة حفظ السلام التي ستمولها الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الدفاع يوآف غالانت أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التطورات التي حدثت خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة واشنطن هذا الأسبوع.

وأضافت أن غالانت أخبر رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومجلس الوزراء الحربي أن “قوة حفظ السلام التي هي قيد المناقشة مع الولايات المتحدة ستتكون من قوات من ثلاث دول عربية”، دون تحديد لتلك الدول.

وفقًا للتقارير الصادرة مساء الجمعة، أشار غالانت إلى نيته “مواصلة تطوير المشروع في المحادثات مع نظرائه الأمريكيين”.

وأشار تقرير سابق عن المشروع نشرته صحيفة بوليتيكو إلى أن القوات الأمريكية لن تخدم على الأرض في غزة ضمن أي خيار يتم النظر فيه خلال المحادثات مع إسرائيل.

وقال تقرير بوليتيكو إن قوة حفظ السلام يمكن أن تتشكل من الفلسطينيين أنفسهم.

وكانت الخطط الأولية تهدف إلى تمويل قوة أمنية لتحقيق استقرار الوضع على الأرض مع السماح باستخدام تدفق المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن أي تحرك بشأن هذه القضية سيكون غير مرجح لعدة أسابيع أو أشهر، حيث إن إدارة بايدن غير مستعدة للموافقة على أي خطط حتى يتم الالتزام بحل الدولتين.