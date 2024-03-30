في يوم الأرض الفلسطيني.. نشطاء حركة الـ30 مارس يطالبون أوروبا بمحاكمة قادة الاحتلال (فيديو)

أسس نشطاء في أوروبا حركة “30 مارس” من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، وتأخذ هذه الحركة اسمها من يوم الأرض الفلسطيني، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى أحداث عام 1976، عندما نظموا احتجاجات سلمية ضد سياسة استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية في إسرائيل.

وفي الذكرى الـ48 ليوم الأرض، قدمت حركة “30 مارس” ممثلة بالمحامي هارون رضا، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستوطنين، اتهمتهم فيها بسرقة الأراضي، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الممنهجة في فلسطين.

وقال المحامي هارون رضا ممثل حركة 30 مارس في هولندا للجزيرة مباشر: “قمنا بتقديم شكاوى ضد 17 جنديًّا إسرائيليًّا من ذوي الجنسيات المزدوجة الإسرائيلية والهولندية، بالإضافة إلى دعاوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وقمنا بدعوى قضائية أخرى ضد المصارف الهولندية التي تمول حركة الاستيطان في الضفة الغربية”.

وأضاف هارون رضا أن “الحركة لا تختص بهذه القضايا داخل هولندا فقط، بل ستبدأ الدعاوى ضد سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي قريبا في فرنسا وبلجيكا وباقي الدول الأوروبية؛ لمساءلة المجرمين والجناة منهم”.

وبشأن تغير الموقف الشعبي في أوروبا اتجاه القضية الفلسطينية وعدم اتساق آراء الشعوب والحكومات، قال هارون: “يبدو أن هنالك انفصامًا بين الشعوب والحكومات ولكن مسؤوليتنا تهدف إلى تعزيز خطابنا ومخاطبة القاعدة الشعبية”.

وأوضح هارون أن اللوبي الصهيوني قادر على التأثير في الحكومات الغربية نظرا لتمتعه بنفوذ في مختلف المجالات السياسية والقضائية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تعيش لحظة فارقة في تاريخها، حيث تشهد زيادة في الوعي بتاريخ فلسطين وحقيقته من خلال ما تقدمه حركة 30 مارس.

وعن سبب وجود الحركة في أوروبا بالتحديد ومدى تجاوب الناس معها، شدد هارون على أنهم لكونهم مسلمين أوروبيين، فإنهم يسعون للتأثير في المجتمع الأوروبي من خلال عملهم على الأرض، حيث يتلقون دعمًا شعبيًّا واسعًا، بالرغم من وجود حركات مناصرة للصهيونية واللوبي الصهيوني.