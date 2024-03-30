“نحن في رمضان وأطفالنا بدهم خبز”.. نازحون بمخيم جباليا يعانون بسبب قلة الطعام (فيديو)

أجمع عدد من النسوة الفلسطينيات النازحات في أحد مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، على أن جميع الأسر هناك تعيش في شهر رمضان على الخبيزة، وفي الكثير من الأحيان لا تتوفر بسبب صعوبة التنقل والبحث عنها وجلبها من بيت حانون.

وقالت امرأة نازحة “أطفلنا بدهم خبز على الإفطار وكثيرا ما ينامون بدون أكل”، مضيفة: “نبتة الخبيزة هي طعامنا وطعام جميع الأسر في المخيم لكن الشباب توقفوا عن جلبها من بيت حانون بعدما استهدف العدو الكثير منهم”.

وتابعت “منذ سبعة أشهر ووضعنا يزداد صعوبة يوما بعد يوم.. نريد أن نعيش وينعم أطفالنا بحياة مستقرة مثل بقية أطفال العالم”.

وأفادت امرأة أخرى نازحة من بيت حانون وهي تعد وجبة الإفطار على تنور من الخشب “فطورنا اليوم في رمضان خبيزة مثل بقية جميع سكان المخيم وليس لنا من بديل.. يوم نجد لقمة ويوم آخر لا نجدها.. وقد اضطررنا أحيانا لأكل طعام الحمير”.

وقالت أعاني من “مرض السرطان ولم أتمكن من تلقي العلاج الكيميائي منذ اليوم الأول للحرب”، مضيفة “نريد الأمن والسلام لنا ولأطفالنا حتى نفرح برمضان”.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قد أوضح في وقت سابق أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة.

ومنذ يوم 22 مارس/آذار، رفضت السلطات الإسرائيلية 5 طلبات لقوافل غذائية تابعة للأونروا للوصول إلى الشمال.

وأفاد تقرير أممي حول الأمن الغذائي في قطاع غزة بأن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع، ومن المتوقع أن تحدث بين الوقت الراهن ومايو/أيار المقبل في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد بهما نحو 300 ألف شخص.