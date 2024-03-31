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إصابة إسرائيليَّين في عملية طعن ببئر السبع واستشهاد المنفذ (شاهد)

قالت شرطة الاحتلال، إنه جرى تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع (رويترز)
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31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202412:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة ضابط وجندي بالجيش في عملية طعن بمحطة حافلات في بئر السبع جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستشهاد منفذ العملية على يد أفراد الشرطة.

وقال قائد منطقة الجنوب في الشرطة الإسرائيلية أمير كوهين “خرج المخرب من رهط (بلدة عربية في النقب) حوالي الساعة 7:40 صباحا، وصعد إلى الحافلة حوالي الساعة 8:35، وأخرج سكينا وطعن جنديا وأصيب جندي آخر معه”.

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وأضاف كوهين في تصريح للصحفيين من موقع الهجوم في بئر السبع “لم تكن لدى الشرطة أي معلومات استخبارية ذات صلة بمنفذ الهجوم، نحن نعرف هويته، ونتخذ الخطوات اللازمة لفهم دوافعه ومعرفة ما إذا كان قد حصل على مساعدة إضافية”.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن منفذ الهجوم يدعى ناجي أبو فريح (28 عاما) من رهط في النقب.​​​​​​

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن شرطة الاحتلال بأنه جرى تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع، وبأن قوات الأمن تُجري عمليات مسح لإزالة أي خطر آخر.

وقالت خدمة “نجمة داود الحمراء” للإسعاف إن شابا (20 عاما) أصيب في شارع هنكين بالمدينة المذكورة جراء العملية.

المصدر : هيئة البث الإسرائيلي + وسائل إعلام إسرائيلية