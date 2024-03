تسريب لمحامي الحكومة البريطانية حول الحرب في غزة.. ماذا جاء فيه؟

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية تسريبا نشرته عبر إصدارها الأسبوعي “أوبزرفر”، جاء فيه أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تلقت مشورة من محاميها بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها التي تشنها على قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة أن التسريب يتضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، أليشيا كيرنز، في فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس/آذار.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وقالت كيرنز “تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات الصغيرة جدا على المستوطنين الإسرائيليين”.

وأوضحت أنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون “يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس بلا حدود”، ورأت أن تصرفات إسرائيل تعرّض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.

UK government lawyers say Israel is breaking international law, claims top Tory in leaked recording https://t.co/oIJbfU3AEI

— The Guardian (@guardian) March 30, 2024