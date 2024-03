شاهد: رفع أذان المغرب في مقر رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف

نشر رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف تسجيلًا مصورًا يُظهر لحظة رفع أذان المغرب في مقر إقامته، أثناء ضيافته شخصيات من أديان مختلفة على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وعلّق يوسف على المقطع بالقول “يكسر المسلمون الصيام عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم رفع الأذان الشيخ رباني في بوت هاوس (مقر رئاسة الوزراء) مع الأصدقاء من مجتمعات دينية مختلفة”.

وأضاف “من الوارد جدًّا أن تكون هذه المرة الأولى التي يُرفع فيها الأذان للصلاة في بوت هاوس”.

Muslims break their fast at sunset with the call to prayer. Today, Sheikh Rabbani performed the call to prayer in Bute House with friends from across different faith communities.

Quite possibly the first time the Islamic call to prayer has been performed in Bute House! pic.twitter.com/xU4XwDZdln

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2024