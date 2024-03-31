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شاهد: رفع أذان المغرب في مقر رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف

حمزة يوسف في أول يوم بمقرّ رئيس الوزراء في اسكتلندا (مواقع التواصل)
31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202401:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف تسجيلًا مصورًا يُظهر لحظة رفع أذان المغرب في مقر إقامته، أثناء ضيافته شخصيات من أديان مختلفة على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وعلّق يوسف على المقطع بالقول “يكسر المسلمون الصيام عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم رفع الأذان الشيخ رباني في بوت هاوس (مقر رئاسة الوزراء) مع الأصدقاء من مجتمعات دينية مختلفة”.

وأضاف “من الوارد جدًّا أن تكون هذه المرة الأولى التي يُرفع فيها الأذان للصلاة في بوت هاوس”.

وكان يوسف قد دخل التاريخ السياسي ليس بالمملكة المتحدة فقط ولكن في الغرب عمومًا، بصفته أول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.

المصدر : الجزيرة مباشر