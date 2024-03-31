عائلات الأسرى الإسرائيليين تستعد للاعتصام أمام الكنيست للمطالبة بتحرير ذويها

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عائلات الأسرى والمتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقومون بنصب خيام للاحتجاج خارج مبنى الكنيست.

ووفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية، تستعد الجماعات المناهضة للحكومة وعائلات المحتجزين لنصب خيامها بدءًا من الساعة (6:15) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ولمدة أربعة أيام خارج الكنيست، يتخللها تجمعات ليلية في القدس، للمطالبة بصفقة لتحرير ذويها، وإجراء انتخابات مبكرة.

وحسب المصدر ذاته، ستشهد الفعالية حضور زعيم المعارضة يائير لابيد، ونائبة المدعي العام السابقة دينا زيلبر، إضافة إلى عدد ممن قُتل أبناؤهم في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Hostages’ families, anti-government protesters to set up tent city outside Knesset https://t.co/WhsVtH1cCT — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 31, 2024

وكانت القناة 12 العبرية الخاصة قد قالت، أمس السبت، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض بمشاركة ممثلين عن وكالة الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووكالة الاستخبارات العسكرية (أمان) سيسافر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، بينما تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.