عائلات الأسرى الإسرائيليين تستعد للاعتصام أمام الكنيست للمطالبة بتحرير ذويها

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عائلات الأسرى والمتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقومون بنصب خيام للاحتجاج خارج مبنى الكنيست.

ووفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية، تستعد الجماعات المناهضة للحكومة وعائلات المحتجزين لنصب خيامها بدءًا من الساعة (6:15) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ولمدة أربعة أيام خارج الكنيست، يتخللها تجمعات ليلية في القدس، للمطالبة بصفقة لتحرير ذويها، وإجراء انتخابات مبكرة.

وحسب المصدر ذاته، ستشهد الفعالية حضور زعيم المعارضة يائير لابيد، ونائبة المدعي العام السابقة دينا زيلبر، إضافة إلى عدد ممن قُتل أبناؤهم في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

