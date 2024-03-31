نجدت صقر.. طبيب فلسطيني أسّس خيمة لعلاج الأسنان وسط قطاع غزة (فيديو)

كان طبيب الأسنان الفلسطيني نجدت صقر يمتلك مركزا طبيا وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة قبل الحرب التي استهدفت مركزه، لكنه لم يستسلم وأعاد فتح عيادته مرة أخرى داخل خيمة النزوح في بلدة الزوايدة وسط القطاع لتقديم العلاج للمرضى.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال صقر “كنت قبل الحرب صاحب مركز طبي للأسنان بدأت العمل فيه عام 2014، وخلال الحرب الإسرائيلية تعرض للقصف أكثر من مرة، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، وخرج عن الخدمة”.

وعن سبب إعادة فتح عيادته في الخيمة، أوضح صقر “بعد 6 أشهر من الحرب، كان الناس يشتكون باستمرار من آلام أسنانهم، وطبعا عدد كبير من الأطباء غير موجودين بسبب الحرب، بعضهم سافر والبعض الآخر لا يستطيع فتح عيادته، وهذا دفعني لتحويل الخيمة إلى عيادة لتكون قريبة من النازحين”.

وأشار صقر إلى أنه استعان بإخوته لاستخراج بعض المعدات الطبية التي يمكن العودة للعمل بها، وأنشأوا الخيمة بالقرب من مركز خيام للنازحين في بلدة الزوايدة، لافتا إلى أن العمل على ذلك استمر أياما بسبب الحرب والقصف المتواصل.

وأضاف “نجحنا في النهاية بإعادة افتتاح العيادة الطبية بأبسط الإمكانيات، واليوم أقدّم الخدمات الطبية للمرضى على الرغم من قلة المستلزمات والأدوات وانقطاع الكهرباء، والأهالي رحبوا بالفكرة وكانت نجدة لهم، وفيه إقبال كبير على الخيمة لتلقي العلاج”.

وأوضح الطبيب الفلسطيني أنه يواجه صعوبات في توفير الاحتياجات الطبية بسبب منعها من قبل الاحتلال، كما أنه يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، متابعا “أضطر إلى العمل لساعات محدودة بسبب قلة الإمكانيات وعدم توفر الكهرباء”.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى أهالي غزة قائلا “رسالتي لكل أبناء غزة لا تستسلموا، وإحنا شعب مخلوق للكفاح، وإن شاء الله الحرب تنتهي والأمور ترجع أفضل مما كانت”.