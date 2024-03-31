هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع حادثة طعن في بئر السبع (فيديو)

تفاعل عدد من جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع خبر إصابة إسرائيليَّين في عملية طعن ببئر السبع، واستشهاد منفذها.

وقال مشاركون إن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بأي آلية كانت خاصة مع الانتهاكات التي يتعرض لها يوميا من قصف وتجويع وترويع من قبل دولة الاحتلال.

ورأى متفاعلون أن هذه العملية جاءت نتيجة السياسة التي يتبعها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير التي تنادي بإبادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح مشاهدون أن أعلى درجات الظلم في الدنيا هو الاحتلال المتمثل في تقييد حرية البشر والاستيلاء على مقدراتهم وأوطانهم وقتلهم دون حساب أو عقاب.