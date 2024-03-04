آلاف المغاربة يتظاهرون تنديدا بالحرب على غزة (فيديو)

تلبية لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، خرج آلاف المغاربة، اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف تجويع إسرائيل لنحو 2.3 مليون فلسطيني.

وقام المشاركون في المسيرة بقرع الطبول والأواني المعدنية الفارغة، في إشارة إلى المجاعة التي باتت تهدد أهالي القطاع، جراء شح الغذاء والمواد الأساسية به.

كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تدعو إلى وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ورددوا شعارات “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”شعب الأقصى سير سير حتى النصر والتحرير”.

وأحرق المحتجون خلال المسيرة العلم الإسرائيلي، معربين عن رفضهم لما اعتبروه “صمت” المجتمع الدولي حيال ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تشهد مدن مغربية عديدة احتجاجات شعبية حاشدة ، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، لا سيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.