“لو طالب بإطلاق سراح الرهائن لبنوا له ضريحًا”.. أمريكي ينتقد التعامل الغربي مع إحراق جندي نفسه لأجل غزة

انتقد جندي أمريكي سابق التعامل الغربي مع إحراق الجندي الأمريكي أرون بوشنيل نفسه لأجل غزة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الماضي.

وقال الجندي الأمريكي السابق (لوكاس غيج) في مقطع “فيديو”: “لو أن بوشنيل قال أطلقوا سراح الرهائن عندما أضرم النار في نفسه لبنوا له ضريحًا وسط تل أبيب، ولكانت هوليود بدأت العمل على سيناريو فيلم جديد لتكريمه، ولكن لأنه مات من أجل الناس في غزة فإنهم يكرهونه”.

وأضاف الجندي الذي بدا منفعلًا في المقطع متهكمًا “أن الأمريكيين يجب أن يموتوا من أجل إسرائيل، لا من أجل دولة أخرى”.

كما أبدى الجندي السابق استغرابه من قناة على “تلغرام” قال إنها تضم 126 ألف شخص يسخرون من بوشنيل ومن الأطفال الضحايا في هذه الحرب، مؤكدًا أنه تابع التعليقات على قتل طفلة فلسطينية من قبيل “نقص لاجئ، نقص إرهابي” مفسرًا ذلك بالدفاع عن التفوق العرقي الإسرائيلي من وجهة نظرهم.

وطرح الجندي الأمريكي في نهاية “الفيديو” تساؤلات بدأها بالاستغراب من سخرية الحليف الأكبر للولايات المتحدة (قاصدًا إسرائيل) من هذا الشخص، متسائلًا كذلك عما تجنيه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم إسرائيل.