“أطفال يموتون جوعا”.. الصحة العالمية تحذر: سوء التغذية متفاقم في شمال قطاع غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن سوء التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال غزة، ورجحت أن يتفاقم أكثر، وقال مسؤول بها “كان هذا في يناير، لذا من المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم”.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في غزة والضفة الغربية إن الوضع متفاقم وخاصة في شمال غزة، مشيرا إلى أن طفل من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع.

“This week marks a grim milestone: 150 days of violence. 150 days of violence breeding violence, despair, destruction and devastation, and the dehumanization of people,” General Assembly President Dennis Francis @UN_PGA said on Monday

وفي هذا السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الاثنين، إن المدنيين، وخاصة الأطفال والعاملين في مجال الصحة بقطاع غزة، يحتاجون إلى مساعدة فورية.

وحذر غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس من “مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعا وتدمير مباني المستشفيات شمالي غزة”.

وقال “نناشد إسرائيل ضمان إمكانية تسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، في حين يحتاج المدنيون، وخاصة الأطفال والعاملون في مجال الصحة، إلى مساعدة على الفور”.

وسلط المسؤول الأممي الضوء على أن الدواء الرئيسي الذي يحتاج إليه كل هؤلاء المرضى هو السلام، ووقف إطلاق النار.

The death toll in Gaza is staggering, @UNRWA head @UNLazzarini said on Monday

In a period of just five months, more children, more journalists, more medical personnel and more UN staff have been killed than anywhere in the world during a conflict

