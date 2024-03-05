الاحتلال يعتقل عددا من الأسرى المحررين بينهم حنان البرغوثي

أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، وعددا من الأسرى المحررين الآخرين خلال حملة اعتقالات شنتها صباح اليوم الثلاثاء.

وفي بلدة كوبر قرب رام الله، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت سيدات بينهن إيمان نافع زوجة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي المفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة مع حركة حماس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر مؤمن البرغوثي والأسير المحرر محمد عطيوي وباجس برغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله ومنى البرغوثي من بلدة عابود شمال غرب رام الله.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا حملة اقتحامات واسعة للمدن والبلدات، وداهمت بعض المنازل بحثا عن من قالت إنهم مطلوبون لديها.

والأسيرة المحررة حنان البرغوثي، التي لها 4 أبناء أسرى وهي شقيقة نائل البرغوثي أقدم أسير في سجون الاحتلال، تم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الأخيرة.

تغطية صحفية: "جيش الاحـ..تلال يعتقل كل من زوجة الأسير نائل البرغوثي المحرّرة أمان نافع و شقيقته المحررة حنان البرغوثي من بلدة كوبر برام الله" pic.twitter.com/I5MgbTO1Iv — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 5, 2024

مداهمات واعتقالات وهدم

واقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، وهدم منزلا واعتقل عددا من الفلسطينيين، حيث نفذ اقتحامات قرب جنين ومدينة طولكرم ومخيم عقبة جبر قرب أريحا وبلدة كوبر قرب مدينة رام الله.