السودان.. مقتل طبيب وإصابة آخرين برصاص قوات الدعم السريع بأحد المستشفيات

أعلنت نقابة الأطباء بالسودان في بيان، مقتل طبيب وإصابة آخرين جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل أفراد من قوات الدعم السريع بمنطقة (المدينة عرب) بولاية الجزيرة وسط السودان.

وأوضحت نقابة الأطباء السودانية أن الطبيب القتيل (سر الختم عوض الكريم) كان قد أجرى عملية لأحد المصابين من قوات الدعم السريع، لكنه فارق الحياة بعد ذلك، وهو ما دفع مرافقيه من قوات الدعم السريع إلى إطلاق الرصاص الحي عشوائيًّا داخل المستشفى؛ مما أدى إلى مقتل الطبيب وإصابة آخرين.

وأدانت نقابة الأطباء السودانيين الحادثة ووصفتها بأنها جريمة نكراء كما أدانت الجرائم المستمرة ضد مواطني ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، بحسب ما ذكر بيان للنقابة.

وناشدت نقابة الأطباء، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإيقاف الجرائم المتواصلة والاستهداف الواضح للشعب السوداني وخاصة الكوادر الطبية والصحية.

الاستعداد للسيطرة على المناقل

من ناحية أخرى، قالت قوات الدعم السريع، في منشور على منصة إكس إنها سيطرت على منطقة (المدينة عرب) بولاية الجزيرة، وإن قواتها تستعد للسيطرة على مدينة المناقل جنوب غربي الولاية.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر أفرادا منها وهم يحتفلون رافعين أسلحتهم، وكتبت في تعليق “قوات الدعم السريع تبسط سيطرتها الكاملة على المدينة عرب وتستعد لتحرير المناقل من قبضة الفلول”، في إشارة إلى الجيش السوداني.

ومدينة المناقل في ولاية الجزيرة، تقع حاليا تحت سيطرة الجيش السوداني، وتبعد من الخرطوم نحو 156 كيلومترا وعن مدينة ود مدني نحو 62 كيلومترا، وتعتبر من أكبر المدن الصناعية بالسودان.

قوات الدعم السريع تبسط سيطرتها الكاملة على المدينة عرب وتستعد لتحرير المناقل من قبضة الفلول The RSF asserts complete control over the Arab city and prepares to liberate Managil from the influence of the remnants#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/ib6IWYoEfD — RSF Live (@RSFLiveSD) March 4, 2024

الموت والخوف في ولاية الجزيرة

وتعيش قرى وبلدات ولاية الجزيرة وسط السودان حالة من الهلع والخوف منذ أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع قبل 3 أشهر، وخصوصا بعد انقطاع الاتصالات عنها منذ شهر.

وفي الخامس عشر من إبريل/نيسان الماضي، عندما اندلعت الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، كانت ولاية الجزيرة الواقعة على الحدود الجنوبية للخرطوم، واحة سلام بعيدة عن المعارك الدائرة في العاصمة السودانية.

وغادرت آنذاك مئات العائلات الخرطوم إلى الولاية حيث تكدس النازحون في منازل ومدارس ومراكز إيواء أقيمت على عجل في هذه المنطقة الزراعية الشاسعة الواقعة بين فرعي النيل الأزرق والأبيض.

ولكن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتسعت بقعة الحرب التي قادت السودان إلى شفير المجاعة وأوقعت آلاف القتلى وأرغمت ما يزيد على 8 ملايين سوداني على النزوح من ديارهم، وامتد القتال إلى ود مدني، عاصمة الجزيرة.

ومع اشتعال المعارك في ود مدني، اضطر نصف مليون سوداني إلى النزوح مجددا، بعضهم للمرة الثالثة. وفي السابع من فبراير/شباط المنصرم، انقطعت خدمة الإنترنت والهاتف عن الولاية.

وروى أحد السكان في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية بواسطة هاتف نادر يعمل عبر الأقمار الصناعية، العنف المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة.