السودان.. مقتل طبيب وإصابة آخرين برصاص قوات الدعم السريع بأحد المستشفيات

أعلنت نقابة الأطباء بالسودان في بيان، مقتل طبيب وإصابة آخرين جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل أفراد من قوات الدعم السريع بمنطقة (المدينة عرب) بولاية الجزيرة وسط السودان.

وأوضحت نقابة الأطباء السودانية أن الطبيب القتيل (سر الختم عوض الكريم) كان قد أجرى عملية لأحد المصابين من قوات الدعم السريع، لكنه فارق الحياة بعد ذلك، وهو ما دفع مرافقيه من قوات الدعم السريع إلى إطلاق الرصاص الحي عشوائيًّا داخل المستشفى؛ مما أدى إلى مقتل الطبيب وإصابة آخرين.

وأدانت نقابة الأطباء السودانيين الحادثة ووصفتها بأنها جريمة نكراء كما أدانت الجرائم المستمرة ضد مواطني ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، بحسب ما ذكر بيان للنقابة.

وناشدت نقابة الأطباء، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإيقاف الجرائم المتواصلة والاستهداف الواضح للشعب السوداني وخاصة الكوادر الطبية والصحية.

من ناحية أخرى، قالت قوات الدعم السريع، في منشور على منصة إكس إنها سيطرت على منطقة (المدينة عرب) بولاية الجزيرة، وإن قواتها تستعد للسيطرة على مدينة المناقل جنوب غربي الولاية.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر أفرادا منها وهم يحتفلون رافعين أسلحتهم، وكتبت في تعليق “قوات الدعم السريع تبسط سيطرتها الكاملة على المدينة عرب وتستعد لتحرير المناقل من قبضة الفلول”، في إشارة إلى الجيش السوداني.

ومدينة المناقل في ولاية الجزيرة، تقع حاليا تحت سيطرة الجيش السوداني، وتبعد من الخرطوم نحو 156 كيلومترا وعن مدينة ود مدني نحو 62 كيلومترا، وتعتبر من أكبر المدن الصناعية بالسودان.

